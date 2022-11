Malattia emorragica del cervo individuata ad Arbus - Sardegna

È stato individuato in Sardegna il virus dell'Ehd, la malattia emorragica epizootica del cervo, patologia simile alla Blue tongue, che colpisce i ruminanti e si diffonde tramite gli insetti culicoidi.

Il primo caso in Europa - riferisce la Coldiretti - è stato riscontrato ad Arbus, nell'allevamento di Michela Dessì, presidente di sezione Coldiretti. Il virus dell'Ehd colpisce tutti i ruminanti domestici e selvatici in forma di malattia clinica nel bovino, mentre nell'ovino e caprino non riscontra nessun sintomo clinico anche se gli animali si infettano e possono diventare serbatoi dell'infezione. "Una nuova tegola pesantissima per la zootecnia sarda - commenta Coldiretti Sardegna - già penalizzata dal caro prezzi e dal nuovo macigno della lingua blu con sintomi e morti negli ovini e movimentazione possibile solo dopo Pcr. Con questo nuovo virus, per il quale non esiste ancora vaccino, ci ritroviamo con il blocco totale della movimentazione fuori e all'interno della Sardegna (come deciso dal Ministero della Salute, e che sarà annunciato nelle prossime ore dai tecnici della Regione) per un periodo tra le tre e le quattro settimane, dei ruminanti che possono essere serbatoio dell'EHD ed in particolare dei bovini che a differenza della lingua blu (per il quale sono un serbatoio) sono la specie più suscettibile, con l'infezione, che a differenza degli ovini e delle altre specie sensibili, può portare alle forme cliniche più gravi. È invece consentita, in deroga, la sola movimentazione per la macellazione all'interno del territorio regionale".

Fonte: Ansa Sardegna