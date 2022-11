Oristano

Il consigliere oristanese di Forza Italia contesta la mancata gestione della presenza dei mammiferi selvatici nell’Isola

“Subito un tavolo regionale con gli assessorati alla Sanità e Agricoltura”. È la richiesta del consigliere regionale di Forza Italia Emanuele Cera per scongiurare il diffondersi della malattia emorragica del cervo e così tutelare gli allevatori.

Il caso accertato nei giorni scorsi in Sardegna rappresenta il primo focolaio di EHD rilevato in Europa. Il virus è presente da tempo in Nord Africa e da lì potrebbe essere arrivato, con gli insetti spinti sull’Isola dai venti del deserto.

“Ci mancava solo questo, la diffusione del virus dell’EHD, ossia la malattia emorragica epizootica del cervo, che colpisce i ruminanti”, commenta il consigliere regionale oristanese, che contesta la massiccia presenza degli animali selvatici. “Il primo caso in Europa è stato riscontrato ad Arbus, dove la presenza di questa specie è cresciuta a dismisura, tanto da essere ormai fuori controllo, senza alcuna forma di gestione e di salvaguardia, se non quella del divieto totale di caccia della specie, neppure quella di selezione”.

“Attendiamo nelle prossime ore un quadro più chiaro della situazione affinché si possa scongiurare il diffondersi dell’ennesima piaga che colpisce il settore agro-pastorale della nostra Isola”, commenta ancora Emanuele Cera. “Sono dell’idea che la biodiversità debba essere tutelata, ma non comprendo i messaggi che gli animalisti, spesso in maniera del tutto miope, vogliono dare, spesso mettendo l’uomo in secondo piano. I fanatismi e gli estremismi sono controproducenti e non portano a nessun risultato, il buon senso è tutt’altra cosa, occorre agire presto e scongiurare un nuovo pesante nuovo stop agli allevamenti sardi”.

Cera ricorda come la presenza del virus – scoperto dai servizi veterinari territoriali – sia stata confermata dal Centro di riferimento delle malattie esotiche di Teramo. E come il Ministero della Salute abbia disposto in maniera cautelativa la chiusura totale, per un periodo tra le tre e le quattro settimane, alla movimentazione al di fuori dell’Isola e all’interno del territorio dei capi bovini.

Lo stop è esteso anche alla movimentazione dei capi ovini e degli altri ruminanti che possono essere comunque serbatoio dell’EHD. Consentita, in deroga, la sola movimentazione per la macellazione all’interno del territorio regionale.

“Come al solito”, conclude Cera, “chi paga un caro prezzo sono sempre gli allevatori, che subiscono, spesso passivamente, le scelte e le paradossali decisioni calate dall’alto della sanità animale a tutti i livelli”.

Sabato, 12 novembre 2022