Malattia del cervo e Blu tongue: nuovo allentamento delle restrizioni, ma non per l’Oristanese

Oristano

Le disposizioni comunicate alla Regione dal Ministero della Salute

La provincia di Oristano resta esclusa dal nuovo allentamento degli obblighi sulla movimentazione extraregionale dei capi ovini e bovini in relazione alla malattia del cervo (Ehd) e al siero tipo tre della blu tongue (Btv3). Nel territorio provinciale, dunque, sarà ancora obbligatorio lo svolgimento dei test specifici per Ehd e Btv3 per la movimentazione dei capi.

Lo prevedono le nuove disposizioni comunicate dal Ministero della Salute alla Regione.

L’obbligo riguarderà anche parte della provincia del Sud Sardegna e la parte più occidentale della Città metropolitana di Cagliari. Sarà richiesto il test per il solo sierotipo tre della Blu Tongue nelle restanti aree della Citta metropolitana di Cagliari e del Sud Sardegna orientale, con la sola esclusione delle aree in cui sia stata riscontrata anche la circolazione virale della malattia del cervo dove continuerà a essere richiesta la doppia Pcr (Ehd – Btv3).

Via libera alla movimentazione, invece, nelle province di Sassari, Gallura, Nuoro e Ogliastra: i capi di bestiame potranno infatti essere trasportati liberamente fuori dalla Sardegna senza che sia necessaria l’esecuzione del test (Pcr) con esito negativo.

“L’allentamento delle restrizioni”, dichiara l’assessore regionale della Sanità, Carlo Doria, “rappresenta un risultato importante. L’azione di monitoraggio portata avanti nel territorio su oltre seimila campioni ha consentito di definire il quadro attuale e di motivare la rimodulazione dei vincoli. Inoltre, in tutte le aree in cui permane l’obbligo di test per la movimentazione extraregione, l’eventuale positività riscontrata comporterà lo stop per i soli capi positivi”.

Sabato, 4 febbraio 2023