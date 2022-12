“Stiamo lavorando in stretto raccordo con il Ministero della Salute”, ha detto l’assessore regionale della Sanità, Carlo Doria. “Le attività di sorveglianza e controllo proseguono scrupolosamente, con la massima sollecitudine. La priorità resta quella di garantire ai nostri allevatori la ripresa della movimentazione fuori regione, in sicurezza”.

Il provvedimento resterà in vigore fino al 10 gennaio e potrà essere modificato in funzione dell’evoluzione della situazione epidemiologica e degli esiti degli accertamenti e delle indagini effettuati dai servizi veterinari.

Oltre alla deroga alla movimentazione, stabilita per le necessità di benessere animale e di pascolo, la Regione ha indicato anche le modalità di trasporto dei capi per la macellazione.

Fonte: Link Oristano

