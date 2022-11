“Intervenire subito per proteggere le aziende e il bestiame e prevedere ristori per gli allevatori coinvolti, già dal prossimo provvedimento finanziario che prestissimo andrà in aula”. Così Emanuele Cera, vicecapogruppo di Forza Italia e componente della commissione agricoltura, rivolge un appello alla Giunta regionale “affinché si affronti con strumenti celeri, senza alcuna perdita di tempo, l’emergenza causata dai focolai della malattia emorragica epizootica del cervo in Sardegna, che ha creato un nuovo ulteriore blocco della movimentazione del bestiame, dopo quello già avuto in precedenza relativamente ai casi accertati di blue tongue”.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail