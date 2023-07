Malati dimenticati, il dramma di Fabiano di Maracalagonis: "Niente vita dignitosa senza panni e traverse"

Ci sono malati dimenticati, in Sardegna, che continuano a lottare per i propri diritti. Fabiano Cossu, 55enne di Maracalagonis, vive in un letto dal 2001, da quando un aneurisma gli ha spezzato la normalità della sua vita. Accanto a lui è sempre rimasta la compagna, Daniela Serra, che già tante volte ha battagliato, principalmente contro il Comune, per ricevere i soldi del rimborso per la badante specializzata. Stavolta, la guerra è direttamente all’Asl, quindi alla Regione, per il mancato rifornimento di panni e traverse. E il caso è arrivato anche in Consiglio regionale, con un’interrogazione della consigliera Desirè Manca al presidente della Regione, Christian Solinas, e all’assessore regionale della Sanità, Carlo Doria: “Daniela racconta la sua battaglia per i diritti di Fabiano, al quale il servizio sanitario regionale non permette di avere una vita dignitosa senza che sia la famiglia a farsene carico. Basti pensare che Daniela e Fabiano attendono da due mesi le forniture di presidi sanitari per incontinenza, i panni e le traverse, che la Asl deve spedire al domicilio del paziente con cadenza trimestrale. Una scadenza che in Sardegna non viene mai rispettata e che costringe le famiglie a pagare di tasca, anche quando le spese sono tante e insostenibili. La storia di questa famiglia, purtroppo, non si discosta da quella di tante altre in cui, un familiare ha necessità di panni e traverse, e di cure a domicilio. Storie di quotidiane difficoltà che la Regione Sardegna sembra non voler vedere, non vuole guardare. L’immobilismo nella risoluzione di problematiche che potrebbero essere risolte, se solo ci fosse la volontà politica di farlo, è devastante”.

Desirè Manca che già la settimana scorsa ha presentato un’interrogazione al presidente Solinas e all’assessore alla Sanità Doria per chiedere “che il servizio di consegna degli ausili ad assorbenza per incontinenti venga svolto senza arrecare danni ai malati e alle famiglie. I malati sardi sono abbandonati a loro stessi. Oltre alla carenza di panni e traverse, Daniela racconta che ogniqualvolta il suo compagno deve sottoporsi a visite urgenti sono costretti a rivolgersi a studi medici privati, dal momento che nel servizio pubblico non è possibile fissare un appuntamento nei dintorni di Cagliari. Anche la visita fisiatrica per poter fare la fisioterapia, racconta Daniela, è un miraggio, e anche quella sono costretti ad effettuarla privatamente a pagamento. Queste sono reali condizioni, catastrofiche, in cui versa il servizio sanitario regionale e in cui sono costrette a vivere numerose famiglie”.