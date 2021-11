Erano jacarande malate e condannate a morte. E per curarle sono state cavate nei primi mesi dell’anno e sono state trasferite dal largo Carlo Felice nel vivaio comunale di Corongiu. E presto torneranno a fiorire nel cuore della città. “Queste sono le jacarande del Largo Carlo Felice che nei primi mesi dell’anno abbiamo dovuto cavare per salvarle da una morte certa”, ha scritto nel proprio profilo Facebook il sindaco Paolo Truzzu, “è bello, oggi, vederle riprendere vigore all’interno del vivaio comunale di Corongiu. Non appena saranno pienamente “guarite” le ripianteremo in città. Perché chi pianta un albero, pianta una speranza”.

