Malamovida a Olbia, 18enne nei guai per ferimento coetaneo - Sardegna

(ANSA) - OLBIA, 27 FEB - Deve rispondere di lesioni personali un giovane, neo maggiorenne, accusato di avere ferito con un coltello un minorenne durante una rissa scoppiata sabato in centro a Olbia, non lontano dai locali della movida cittadina.

Gli altri minorenni presenti alla rissa sono stati sentiti come testimoni dell'accaduto, ma nessuno di loro è riuscito a ricostruire quanto realmente accaduto.

Secondo le prima informazioni raccolte dalla Polizia la discussione generata in una lite è avvenuta tra quattro ragazzi intorno alle 21 di sabato vicino lo spartitraffico di via Roma, all'incrocio tra via Firenze e via Mameli. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati alcuni agenti delle Guardie Zoofile che stavano passando in quella via e hanno assistito alla rissa, tentando di sedarla. Sul posto sono poi arrivati gli agenti del commissariato di Olbia che da tempo indagano su questi episodi di violenza tra minorenni. E proprio gli agenti della Polizia hanno fermato e denunciato l'unico maggiorenne del gruppo, già noto alle forze dell'ordine. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna