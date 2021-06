Malamovida: a Cagliari volontari, psicologi e Croce rossa in strada per contrastare il disagio giovanile

Nuovo appuntamento del progetto “Io sono stupefacente”. Domani, venerdì 25 giugno e sabato 26, a partire dalle 18 e fino alle 2, circa venti operatori tra Ats, psicologi di strada, Croce Rossa e altri volontari, gireranno tra le vie della movida . Lo scopo è quello di intercettare i giovani e informarli sulle buone pratiche da tenere insieme ai rischi e pericoli legati all’abuso di alcol e uso di sostanze stupefacenti. Consegneranno anche le brochure che contengono il materiale informativo sugli effetti di ogni droga, alcol, nicotina, psicofarmaci, sostanze dopanti, gioco d’azzardo e dipendenza da internet. L’attività degli operatori proseguirà sui social e in presenza per tutta l’estate, ogni ultimo weekend del mese.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a