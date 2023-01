Malamovida a Cagliari, Truzzu: “Niente alcol e drink nelle scalette di Sant’Eulalia dalle 22”

Stop al consumo di alcolici e drink nelle scalette della chiesa di Sant’Eulalia e nell’area attorno alla chiesa della Marina dalle ventidue alle sei. A deciderlo è stato il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, che ha firmato un’ordinanza valida sino al prossimo trentuno maggio. È questa una nuova mossa, l’ennesima, per cercare di contenere la malamovida che, non solo nei fine settimana, sta mettendo sotto scacco alcune zone del rione portuale. Il Comune ha preso atto che nell’area delle scalette della chiesa di Sant’Eulalia e nella zona circostante “si verificano, principalmente nelle ore notturne, fenomeni di degrado del tessuto urbano cagionati dalla presenza di individui e gruppi di persone dediti al consumo di bevande alcoliche e non, con schiamazzi e insudiciamento dei luoghi con il deposito incontrollato di contenitori principalmente di vetro e di lattine, nonché di altri tipi di contenitori, sul sito, tali da determinare potenziali situazioni di rischio per l’incolumità pubblica e per l’integrità fisica delle persone”. Truzzu teme anche che “i contenitori in vetro possono essere utilizzati quali strumenti atti ad offendere, oltre che risultare pericolosi, di per sé, qualora infranti, e che le lattine accartocciate o schiacciate possono risultare taglienti”. Così, scatta il diktat per tutelare l’area e le persone. I controlli spetteranno alle Forze dell’ordine, per chi sgarra la multa prevista varia dai 25 ai 500 euro.