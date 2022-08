Malamovida a Cagliari tra festini in strada e superalcolici: ragazzine colte da malore

In stato di ebbrezza già dalle ore 18. E’ stato l’ennesimo fine settimana di malamovida nel quartiere Marina. Il rione prova, anche con iniziative culturali, a uscire dall’incubo degli schiamazzi notturni e del divertimento cafone che non risparmia nemmeno i giovanissimi, ma al momento la soluzione non arriva. E contromisure messe in campo da Prefettura e Comune non riescono a dare gli effetti sperati. Insicurezza, sporcizia e schiamazzi notturni dilagano tra le viuzze dell’antico quartiere del centro storico.