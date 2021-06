Malamovida a Cagliari, “multe anche ai gestori che sgarrano: la città è più tranquilla”

“Non si tratta di intraprendere una guerra contro le attività produttive, sono iniziative che servono anche a tutelare chi lavora ma nel rispetto delle regole e quindi andiamo a sanzionare chi pone in essere attività illecite che vanno a danneggiare i giovani e i colleghi che invece rispettano le regole e lavorano nella maniera corretta.Le regole – spiega l’assessore Carlo Tack a Radio Casteddu – parlano chiaro e non viene sanzionato solo il gestore.La città è tranquilla, ci sono fenomeni di malamovida, li stiamo affrontando e, rispetto al passato, ora con la giunta Truzzu c’è più attenzione. Sono relativamente soddisfatto di quello che stiamo facendo”.Importanti iniziative per tutelare i giovani come quella degli educatori di strada: “L’alcol è un problema che a lungo termine bisogna risolvere con interventi di prevenzione per i ragazzi, per far capire i rischi ai quali vanno incontro con l’abuso di alcol soprattutto se si mettono anche la guida dopo aver bevuto.È un programma di collaborazione e i commercianti che rispettano le regole sono i primi ad avere interesse a fare i controlli. A noi dispiace sanzionare chi sgarra, che queste misure vadano a colpire i lavoratori ma chi sgarra non può non essere sanzionato.L’augurio è che quanto successo serva di lezione e che il prossimoci sia più responsabilità da parte di chi ha attività in zone così sensibili e che questa maggiore sensibilità e attenzione aiuti ad avere, in futuro, minori assembramenti e meno ragazzi che si accalcano a bere in quelle zone”.