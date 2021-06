Malamovida a Cagliari, lite e rissa tra due ragazze in piazza Yenne

Il litigio che finisce in rissa, due giovani ragazze che cadono per terra, in mezzo alla strada, in piazza Yenne, in una delle notti della movida scatenata della zona bianca. Succede a Cagliari, a tarda notte, quando in giro ci sono ancora tantissime persone. E i filmati delle botte finiscono ovunque nelle chat. Da sotto la statua di Carlo Felice, infatti, tanti riprendono la scena con gli smartphone. La lite parte dalla piazza, le due vengono quasi subito alle mani e la finiscono per terra, tra il lato della piazza più vicino al Corso e alla zona di Stampace alta. Qualcuno, per fortuna, interviene subito e riesce, seppur a fatica, a dividerle. Una lite in pieno centro, nel

Luca Pisano, psicologo e presidente dell’osservatorio Cybercrime, ha condiviso il filmato su Facebook per segnalare il problema: “Adolescenza a Cagliari. La situazione non è diventata grave nelle ultime settimane, ma è gravissima da almeno 7 anni a causa dell’assenza di programmi sociali di prevenzione e contrasto al disagio giovanile. Un progetto c’è: la carta di Piazza Yenne. Il video gira tra i giovani via WhatsApp che scrivono che lo scontro è avvenuto, oggi, verso le 4 del mattino”.

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a

weekend della zona bianca, che ha già scatenato varie polemiche.