Malamovida a Cagliari, karaoke folle nella notte alla Marina: “Svegliati dalle urla a squarciagola”

“Signore e signori, godetevi quanto appena accaduto in via Sardegna. Visto che il quartiere è terra di nessuno, perchè non uscire con cassa amplificata e microfono e svegliare il quartiere cantando a squarciagola”. Eccola, a poche dal Natale, l’ennesima denuncia di una parte dei residenti della Marina, a Cagliari. Una canzone dopo l’altra, cantata dai clienti di un locale direttamente per strada, in piena notte. E, se il repertorio musicale può anche essere apprezzabile, di sicuro non risulta azzeccato l’orario. Il video è stato condiviso nel gruppo fb di “Apriamo le finestre alla Marina”, uno dei comitati di abitanti del centro storico cagliaritano che da tempo lotta contro il caos e il degrado.

“Visto che ci siamo, essendo l’una di notte, perchè non coinvolgere qualche ristoratore in canti e balli, che tanto di chi ti vive sopra non frega niente a nessuno?”, chiede, ironicamente, il residente che ha realizzato il filmato con lo smartphone. “Da godere fino alla fine con la cameriera che, essendo una persona educata, ringrazia”. Proprio ieri il Comune ha annunciato l’entrata in azione, i prefestivi e festivi, di guardie giurate non armate di ronda nei rioni storici e nelle vie dello shopping dalle diciannove alle tre.