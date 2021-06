Malamovida a Cagliari, il prefetto: “Più agenti e telecamere nei weekend, spero che i giovani siano responsabili”

Vertice con il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu per discutere e decidere riguardo la mala movida. Cosa si è deciso? “Militarizzare la città è un qualcosa che va sicuramente evitato, noi siamo invece fortemente convinti che occorra agire nella massima libertà per i cittadini, ma nel rispetto di quelle che sono le disposizioni che l’emergenza sanitaria ha imposto e nel rispetto di quelle che sono le disposizioni adottate dal sindaco come proprie ordinanze.

Abbiamo esaminato la situazione, soprattutto quella che si è verificata lo scorso fine settimana, e abbiamo ritenuto necessario intensificare i controlli e la vigilanza: saranno, quindi, effettuati controlli più serrati anche nei confronti dei locali in cui i gestori, se non si atterranno alle disposizioni che sono state dettate proprio per evitare queste vicende, saranno ovviamente sanzionati.

La stessa cosa avverrà per quanto riguarda tutte quelle persone che non rispetteranno le regole che tutti conosciamo.

Io ritengo anche le regole della buona educazione, perché ci sono delle regole, veramente elementari, a cui tutti dovrebbero attenersi, per se stessi e per rispettare anche gli altri.

La chiusura del Bastione è qualcosa che cerchiamo sempre di evitare perché è una limitazione delle persone, è un provvedimento che naturalmente costituisce

extrema ratio. Sono fiducioso nei controlli che abbiamo preventivato e che saranno messi in campo a partire da questo fine settimana, che siano efficaci e risolvano il problema ma voglio essere molto fiducioso nei giovani, nelle persone.

Credo che un po’ di senso di responsabilità si possa chiedere anche a loro: non stiamo chiedendo cose grandi.

Chiediamo ai giovani di godere della libertà che hanno appena acquistato ma rispettando delle regole che non sono così limitanti come potrebbero sembrare. Chiaramente questo è il nostro auspicio: vogliamo dare fiducia a tutti e speriamo che questo senso di responsabilità venga messo in pratica in modo tale da evitare qualsiasi altro problema.

Mi piacerebbe evitare anche le sanzioni, che sono sempre un qualcosa di spiacevole per tutti, anche per chi le deve compilare: dobbiamo essere tutti consapevoli di fare il nostro dovere, tutti quanti insieme in modo tale che si possa godere di quella libertà, tranquillità, serenità che la ritrovata zona bianca ci può dare”.

Collaborazione, insomma, da parte di tutti, compresi i genitori: un invito a controllare maggiormente i propri figli.

