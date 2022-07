Mala movida a Cagliari, chef aggredito dopo un rimprovero - Sardegna

Uno chef 60enne di Cagliari, che aveva terminato la serata di lavoro in un noto ristorante della Marina, nel centro di Cagliari, è stato aggredito verso le 3 del 15 luglio scorso, mentre rientrava a casa, da un gruppo di stranieri, indispettiti perché erano stati rimproverati di aver lanciato alcune bottiglie vuote contro la facciata della chiesa di Sant'Agostino.

Uno dei giovani, in particolare, si è accanito con calci e pugni, facendolo cadere a terra e procurandogli un trauma del torace e la frattura di tre costole. Prima di scappare insieme agli altri amici, lo straniero ha spruzzato addosso all'uomo a terra dello spray urticante.

Dopo avere visionato le telecamere della zona la sezione reati contro la persona della Squadra Mobile ha denunciato uno straniero, di 24 anni, residente a Quartu, con regolare permesso di soggiorno, che ora dovrà rispondere di lesioni aggravate.

L'uomo, soccorso dal 118 e da una Volante, è stato medicato in ospedale e giudicato guaribile in 30 giorni.



Fonte: Ansa Sardegna