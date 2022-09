Mais e polenta, si rinnova il patto strategico tra Cooperativa Produttori Arborea e Pro loco

Arborea Pacchi da un chilo per la grande distribuzione e i mercati di vicinato. Una parte della produzione destinata alla Sagra La Cooperativa Produttori Arborea e la Pro loco lavorano insieme anche quest’anno nel segno del mais da polenta. Si rinnova il patto operativo che assegna alla Cooperativa – proprietaria dei terreni da coltivare a mais – la gestione tecnica e colturale.

L’obiettivo è garantire una filiera di coltivazione che metta in atto norme di buona pratica agricola, nel rispetto dell’ambiente e delle persone, il tutto assicurato dalla competenza del tecnico designato dalla stessa cooperativa per il controllo di ogni fase, l’agronomo Roberto Schiavon. Per la produzione di polenta si utilizzerà il mais della varietà coltivata Corniola. La Cooperativa seguirà anche tutte le operazioni successive alla coltivazione: raccolta, essiccazione e successiva spedizione al mulino di fiducia. I i chicchi di mais saranno trasformati in farina nell’impianto del mulino Sartori di Mezzane di Sotto (in provincia di Verona), già utilizzato in passato. Questi alcuni dati di produzione:

• ciclo colturale, 110 giorni

• data di semina, 12 maggio

• data raccolta, 8 settembre

• data essicazione, 9 settembre

• resa complessiva 12.000 kg. La fase successiva fase sarà quella del confezionamento del prodotto finito in pacchi da un chilo, con il marchio d’origine “Polenta della Sagra – Io Sono Sarda.” La polenta così confezionata verrà immessa nel mercato della grande distribuzione e nei market di vicinato, replicando le positive precedenti esperienze di commercializzazione che hanno coinvolto anche i punti vendita della cooperativa Produttori Arborea e della 3A di Arborea. Una parte della polenta verrà invece messa da parte per gli eventi di promozione e consumo che si terranno ad Arborea, ad iniziare dai prossimi appuntamenti del 15 e del 16 ottobre con la 39ª edizione della Sagra della Polenta e il 15° Raduno nazionale dei Polentari d’Italia.

“La Cooperativa Produttori Arborea assicura il suo sostegno anche per le altre manifestazioni previste nel calendario ad Arborea”, ha detto il presidente della Pro loco, Paolo Sanneris. “Per la Sagra, sarà compito del Gruppo donne Pro loco e dei volontari preparare i piatti secondo il rigore della tradizione, che non esclude piacevoli varianti nel gusto. Per il Raduno, infine, saranno le delegazioni partecipanti ad esercitarsi ciascuna con i piatti tipici delle regioni e province d’origine. Insomma, Sua Maestà la Polenta verrà onorata anche nel corso di questi eventi”.

Campi di mais per la polenta ad Arborea

Sabato, 17 settembre 2022

Fonte: Link Oristano