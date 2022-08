Mahmood ritorna in Sardegna e conquista Iglesias. In migliaia hanno deciso di non perdersi il concertone gratuito, organizzato dal Comune, del cantante di origini sarde e due volte vincitore di Sanremo. Tre ore circa di musica, con Mahmood che ha ringraziato i tanti fan presenti per l’accoglienza. “Bentornato nella tua Sardegna”, ha urlato più di un suo ammiratore. Una canzone dopo l’altra, con l’immancabile “Brividi” che ha portato tutti gli spettatori a cantare il ritornello. Poi, sul palco, il coro femminile Intempras di Orosei, per un duetto ormai conosciutissimo, quello della canzone “T’amo”. Avvistata, proprio sotto il palco, la mamma di Mahmood e i suoi cugini. Tra i momenti più emozionanti l’accenno di “Nanneddu Meu”, che ha scatenato appalusi a non finire.

Un evento, quello del concertone gratuito di Mahmood, che ha visto arrivare sul prato del campo sportivo di Monteponi i primi fan dall’ora di pranzo, per essere quanto più possibile vicini al palco e ammirare il loro idolo, per una serata destinata a restare nella storia delle estati di Iglesias.

L'articolo Mahmood incanta Iglesias, in migliaia al concertone gratuito: “Bentornato nella tua Sardegna” proviene da Casteddu On line.