Maglia e uncinetto per addobbare gli alberi di piazzetta La Marmora Nel centro storico di Santu Lussurgiu originali decorazioni per il Natale

L’iniziativa era nata per sensibilizzare temi ambientali grazie all’uso del linguaggio artistico e creativo. L’emergenza coronavirus non ha fermato questo progetto e i lavori realizzati a mano dai lussurgesi, una volta ultimati, sono stati allestiti in uno dei luoghi dedicati alla memoria storica del paese. Lo si potrebbe definire una sorta di esperimento sociale: la comunità locale è riuscita a rimanere unita partecipando, seppur a distanza, a un’azione collettiva e dedicata al paese.

Gli alberi di piazzetta La Marmora, a Santu Lussurgiu, sono vestiti con i colori del Natale, grazie alla creatività dei cittadini. Si è conclusa ieri sera la terza edizione dell’evento “Isiones” , con la direzione artistica di Elisabetta Ardu, sostenuta dall’amministrazione comunale di Santu Lussurgiu e in collaborazione con la Pro loco. E gli alberi in piazzetta La Marmora sono stati addobbati con i ricami a maglia e uncinetto realizzati da tutti coloro che hanno partecipato al progetto.

Fonte: Link Oristano

