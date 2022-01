Santa Giusta

Raduno a Sant’Anna di Marrubiu per le squadre ciclistiche Juniores e Under 23

Nuova maglia (invernale con colori ad alta visibilità), nuove collaborazioni, nuovi atleti e nuovo assetto per la società di Santa Giusta Team Crazy Wheels che apre il nuovo anno con tante novità: sono state presentate oggi a Marrubiu.

Da oggi al 4 gennaio, le squadre ciclistiche Juniores e Under 23 si radunano a Sant’Anna di Marrubiu.

Ci saranno tutti i nuovi atleti, cioè quelli ingaggiati per il 2022 dal Team Crazy Wheels – Trevigiani, del presidente Luca Massa e degli sponsor: Autodemolizioni Porcu, Supermercati Vicino a Te, Alberto Olivetto (Energia Pura). Per tutti gli atleti ci saranno, quasi quotidianamente, 4 ore di bicicletta. Nel pomeriggio si “farà squadra” e “mental training”.

I 9 atleti del Team Crazy Wheels – UC Trevigiani- Energiapura-Autodemolizioni Porcu:

Lorenzo Deidda, Marrubiu (Or) Under 23 (Uc Guspini);

Michele Lusso, San Vito (Ca) Under 23 (Uc Guspini);

Ignazio Cireddu, San Vito (Ca) Juniores 2* Anno (ASD Bike Green);

Tomas Garau, Carbonia (Su), Juniores 1* anno (SC Monteponi);

Daniele Mereu, Sarroch (Ca), Juniores 1* anno ( SC Sarroch );

Gabriele Pili, Capoterra (Ca), Juniores 1* anno (SC Sarroch);

Matteo Rosa, Scano Montiferru (Or), Juniores 1* anno (SC Pattada);

Aurora Marroccu, Santa Giusta (Or), Allieva 1* anno (UC Guspini);

Lorenzo Trudu, Cuglieri (Or), Allievo 1* anno (Bosa Bike).

La preparazione degli atleti è curata dal noto preparatore del mondo professionistico Paolo Slongo, che ha sposato questo inedito progetto. Slongo sarà supportato dai tecnici di navigata esperienza Luca Massa, Angelo Attene e Alessandro Pisola.

Il Team Crazy Wheels di recente ha stretto una importante collaborazione con la UC Trevigiani-Energiapura-Marchiol, team quotatissimo sul piano italiano ed internazionale, presieduto da Ettore Renato Barzi, che include come project manager Luciano Marton e come direttore sportivo Franco Lampugnani. L’obiettivo è quello di permettere un futuro ciclistico nel panorama dilettantistico extraregionale e internazionale agli atleti della società ciclistica di Santa Giusta.

“Abbiamo costruito un gruppo importante e valido di atleti regionali che hanno delle qualità ciclistiche e personali importanti, un gruppo motivato con tanta voglia di fare. Il nostro progetto punta a far fare esperienze extraregionali ed internazionali a questi ragazzi che avranno l’opportunità di confrontarsi con propri coetanei in gare ciclistiche nella penisola e in Europa”, commenta Luca Massa, presidente di Crazy Wheels. “Il nostro progetto è unico nel suo genere, in quanto i nostri atleti avranno una seconda casa (Treviso), dove troveranno bici, ammiraglia e furgoni per poter partecipare alle gare in Veneto e nord Italia, partiranno in aereo dalla Sardegna e arrivati a Treviso troveranno tutto senza dover ogni volta spostare bici, veicoli e ore di traghetto”.

“Un grande investimento per noi”, conclude il presidente, “che dimostra quanto teniamo al ciclismo sardo e agli atleti che hanno voglia di fare il salto di qualità”.