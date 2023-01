Magico Capodanno a Cagliari, tuffi sul litorale: tra gli intrepidi anche Karl Heinz, il re delle birre. Un primo gennaio all’insegna del bel tempo e con tanti cagliaritani che hanno goduto del sole, della tintarella. I più coraggiosi hanno anche fatto il bagno, tra loro in formissima anche Karl Heinz, il tedesco conosciuto e stimato da tutti in città per avere aperto una delle prime attività straniere. Grande amante del mare, dei minerali e degli animali, Karl Heinz è stato tra i molti che hanno scelto di festeggiare il Capodanno nel blu dipinto di blu.

Questa volta non c’era freddo da temere, con una temperatura primaverile dopo la fittissima nebbia di ieri notte. Al Poetto in tantissimi si sono goduti le passeggiate, anche per “riprendersi” dai cenoni delle festività ancora in corso. “E dopo una lunga notte, un primo tuffo rinfrescante”, scrive su Fb Karl Heinz a nome di tutti coloro che il primo dell’anno hanno partecipato al rito del bagno porta fortuna.

