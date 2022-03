Il sindaco ha annunciato che in occasione della riunione con i genitori il prossimo 31 marzo saranno prese in considerazione ulteriori proposte.

“L’altra data ipotizzata, considerando che il 27 e il 28 maggio si svolgeranno i festeggiamenti per i santissimi patroni Emilio e Priamo, è quella di venerdì 20 maggio”, annuncia il sindaco, che aggiunge: “questa data, però, è troppo ravvicinata e rischierebbe problemi rispetto tempi necessari per la preparazione delle mascherate e degli eventuali carri e soprattutto per la promozione, pubblicità e organizzazione logistica degli eventi”.

“Per questo motivo, ma anche e soprattutto per questioni organizzative riteniamo che la data ideale per l’avvio dei festeggiamenti del carnevale con la sfilata delle scuole sarebbe quella di venerdì 3 giugno”, prosegue Pier Franco Casula, “per continuare fino al 7 giugno”.

“L’obiettivo, anche se organizzato in un periodo diverso dalle date tradizionali”, continua il sindaco di Bosa, “è quello di mantenere vive le nostre tradizioni anche in previsione dell’inserimento del nostro carnevale nell’elenco dei Carnevali storici d’Italia 2022, grazie alla partecipazione all’avviso pubblico recentemente pubblicato dal ministero della Cultura”.

“Per dar modo ai genitori docenti di confrontarsi e, se possibile, condividere una data per lo svolgimento dell’evento di carnevale dedicato ai bambini delle scuole”, annuncia il sindaco Casula, “è stato convocato un ulteriore incontro previsto per giovedì 31 marzo alle 18, nella sala consiliare cavalier Paolo Mereu”.

Pier Franco Casula

Fonte: Link Oristano

