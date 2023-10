Mafia e politica, venerdì l'udienza per decidere se scarcerare l'ex assessore Gabriella Murgia

Sarà discussa venerdì prossimo, in mattinata, l’istanza di riesame presentata dai legali dell’ex assessore Gabriella Murgia, arrestata nell’ambito dell’operazione Monte Nuovo che ricostruisce rapporti e collusioni fra malavita, istituzioni e politica. Murgia, insieme al primario di Terapia del dolore Tomaso Cocco, viene indicata dagli inquirenti come il collante fra malavita e istituzioni, e come “promotrice” di incontri e azioni messe in atto.

La decisione dei giudici del riesame potrebbe arrivare nella stessa giornata di venerdì, e questo è probabile che accada nel caso in cui l’istanza venga accolta, essendo a quel punto urgente restituire la libertà all’indagato, oppure nei giorni seguenti, e in quel caso è possibile che invece l’istanza venga respinta: non si tratta di una regola scritta, ma è la prassi di solito seguita.

Gabriella Murgia, assessore della giunta Solinas fino al momento del rimpasto dieci mesi fa, è in carcere da 14 giorni, da quando il 27 settembre all’alba è stata arrestata dai carabinieri del Ros, con pesanti accuse, a cominciare dalla associazione criminale. “Ho visto la mia assistita qualche giorno fa e, per quanto la situazione lo permetta, sta bene”, dice il legale che la difende, Enrico Meloni. “Continua a ripetere che non sa perché è in carcere e a ribadire la sua totale estraneità ai fatti che le vengono contestati”. Ma nelle 407 pagine di ordinanza, le intercettazioni telefoniche parlano chiaro, ma su quello il silenzio della Murgia è assoluto. “Sulle intercettazioni non si è espressa”, conferma Meloni.