Mafia e politica in Sardegna, Tomaso Cocco resta in cella e l'ex assessora Gabriella Murgia finisce ai domiciliari

Il primario di Terapia del dolore, Tomaso Cocco, resta in carcere. L’ex assessora Gabriella Murgia, invece, finisce ai domiciliari: sono queste le decisioni arrivate dal tribunale. Il tribunale del Riesame, presieduto dalla giudice Lucia Perra, ha deciso di scarcerare l’ex esponente della Giunta Solinas e, contemporaneamente, di non concedere nessuna misura più leggera al medico. Al momento si conoscono solo i dispositivi, mentre per le motivazioni il tribunale stesso si è dato il termine di 45 giorni. Entrambi sono accusati di associazione di stampo mafioso e associazione segreta. Sia Cocco (assistito dagli avvocati Rosaria Manconi e Herika Dessì) sia la Murgia (avvocati Enrico Meloni e Carlo Figus) erano stati arrestati lo scorso 27 settembre, al culmine di un’inchiesta portata avanti dai Ros e durata circa tre anni e cha ha portato a trentuno arresti, tra carcere diretto e domiciliari, con un’ordinanza di ben 407 pagine. I legali dei due protagonisti principali dell’operazione Monte Nuovo puntavano, come miglior risultato possibile, alla scarcerazione.

“Possiamo dire di essere soddisfatti”, afferma, appena uscito dal tribunale, uno dei due legali di Gabriella Murgia, Enrico Meloni. “Ribadiamo la totale estraneità ai fatti della nostra assistita. Eravamo molto preoccupati che la questione potesse essere confermata, il che avrebbe generato problemi di vita, concreti, anche nell’organizzazione della difesa. Siamo molto contenti della decisione ma riteniamo che sia fondamentale la prudenza. La vicenda è delicatissima. Ora abbiamo più possibilità di guardare alla difesa dagli addebiti mossi con più serenità”.