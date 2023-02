Madre uccide la figlia e tenta il suicidio: c’è una prima ricostruzione del dramma di Silì

Silì

Indagini in corso

E’ stata colpita con un coltello più volte e Chiara, 13 anni, ferita mortalmente, è caduta sul pavimento del bagno di casa macchiato del suo sangue, uccisa dalla madre, Monica Vinci, 52 anni, originaria di Nureci. La donna pochi attimi dopo è salita al primo piano, è entrata in camera da letto, ha aperto la finestra e si è lanciata di sotto, tentando il suicidio.

Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio nell’abitazione di famiglia, in via Martiri del Risorgimento, a Silì. Una bella casa. Chiara ci viveva con la madre. Suo padre, Piero Carta, in servizio nel corpo della polizia locale di Oristano, si era separato dalla moglie da alcuni anni ed era tornato a stare dai genitori, nella stessa frazione di Oristano. Con la figlia, ricordano in tanti, aveva uno stretto legame affettivo.

E’ stato lui questo pomeriggio a ritrovarla riversa sul pavimento e insanguinata, ormai morta.

I vicini di casa lo avevano appena avvisato, dopo aver soccorso la moglie sull’asfalto. Piero Carta è corso col fiato in gola. Ha trovato la porta chiusa, ha sfondato una finestra e poi è entrato all’interno dove ha fatto la drammatica scoperta. Chiara aveva ancora indosso il giubbotto. Si sta cercando di capire se fosse appena rientrata a casa o se stesse per uscire: oggi non era stata a scuola.

Con la madre sembra esserci stato un diverbio, finito tragicamente, nel sangue, seguito poi da quel volo nel vuoto della donna, a cercare la morte.

Monica Vinci è finita sull’asfalto. Gravemente ferita, è stata trasferita in elicottero all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari dove si trova ricoverata. Ha riportato fratture e lesioni, ma non è in pericolo di vita. Per lei ora l’accusa di omicidio.

A Silì la descrivono come una persona riservata. In passato aveva lavorato in una profumeria di Oristano. C’è chi riferisce di un suo impegno nell’assistenza a persone malate e anziane.

La donna probabilmente aveva vissuto momenti difficili e di disagio.

Non ha trovato conferma un’indiscrezione circolata nelle ore successive alla tragedia, circa il presunto imminente affidamento della figlia al padre, decisione che l’avrebbe scossa.

Gl inquirenti sentiranno Monica Vinci forse domani.

Le indagini sono affidate alla Squadra mobile della questura di Oristano guidata dal dirigente Samuele Cabizzosu e sono coordinate dal sostituito procuratore della repubblica di Oristano Valerio Bagattini.

Nel pomeriggio a Silì è arrivato anche il medico legale Roberto Demontis per un primo esame sul corpo della giovane Chiara.