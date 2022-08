Oristano

Il programma completo delle celebrazioni presentato ufficialmente questa mattina

Oristano si prepara a celebrare una delle festività più importanti della cristianità isolana: Nostra Signora del Rimedio. Il tradizionale appuntamento del mese di settembre assume particolare importanza perché quest’anno si festeggia il 70° anniversario dell’incoronazione della Madonna.

Insieme alle tradizionali messe e novene, che richiamano migliaia di fedeli, sono state programmate diverse manifestazioni per arricchire l’appuntamento religioso. Il programma è stato presentato alla Basilica del Rimedio dal rettore Gianfranco Murru, dal sindaco di Oristano Massimiliano Sanna e dal direttore dell’Istar Maurizio Casu.

“Era il 7 settembre del 1952 quando il cardinale Tedeschini incoronò la statua della Madonna in una piazza Roma gremita come mai era accaduto”, ha ricordato il rettore, “quest’anno lo ricorderemo con una serie di appuntamenti che andranno avanti anche oltre il mese di settembre. Ma prima voglio ringraziare il nostro Arcivescovo Roberto comitato dei festeggiamenti, il Comune di Oristano e la Fondazione per averci supportato anche economicamente, per organizzare questo importante evento. La nostra Basilica deve essere in questo momento il luogo di comunione con il Signore, con Maria e con i nostri fratelli: un centro di spiritualità”.

Monsignor Gianfranco Murru ha quindi elencato gli eventi programmati. Si inizia sabato 27 agosto alle ore 20 all’Auditorium di San Domenico dove verrà presentato il volume celebrativo “Nostra Signora del Rimedio di Oristano: storia fede e tradizione”.

“L’altro aspetto più importante è stato quello del restauro, curato dalla Soprintendenza, della statua della Madonna”, spiega Gianfranco Murru, “è stata sottoposta ad un importante lavoro di restauro e vi posso assicurare che ora è un vero gioiello. Da domani venerdì nel tardo pomeriggio verrà portata in cattedrale e sarà esposta nella sua teca per i consueti festeggiamenti e la venerazione dei fedeli. Domenica 28, alle ore 21, si svolgerà una grande fiaccolata che avrà inizio da piazza Cattedrale. Da lì si snoderà una processione che percorrerà il Corso Umberto, la piazza Roma. Il luogo dell’incoronazione, e si riprenderà il cammino attraversando via Tirso per raggiungere la Basilica ed il Centro del Santa Maria Bambina, il nostro centro di eccellenza”.

La madonna verrà esposta quindi nel santuario per essere venerata con le Novene. Quello tradizionale del Rosario è fissato per le 17, alle 18 la messa, mentre alle 20,30 è previsto il Rosario comunitario e alle 21 è stata programmata una seconda Novena.

“Mercoledì 7 settembre, il momento più atteso, la cerimonia per l’anniversario dei 70 anni dell’incoronazione della Madonna.

La solenne ricorrenza verrà presieduta dal Cardinale Mauro Gambetti, vicario generale di Papa Francesco, inviato ad Oristano per l’occasione.

La cerimonia verrà celebrata alle 18 nel piazzale della Basilica e verrà concelebrata dagli arcivescovi e vescovi della Sardegna e dai parroci del Capitolo metropolitano.

Il sindaco Massimiliano Sanna ha ricordato che la festa del Rimedio è il momento più importante della mostra città: “Rientra nel programma del Settembre Oristanese”, dice il sindaco, un altro momento ricco di appuntamenti. Si inizia proprio con il Rimedio, quindi Santa Croce, Sant’Efisio. Il Comune ha sostenuto subito questa importante occasione per i festeggiamenti del settantennale della incoronazione della Madonna. Infine, gli ambulanti arricchiranno la festa della Madonna, che terminerà il 9 settembre con l’appuntamento culturale e musicale del coro gospel diretto da Salvatore Saba”.

Maurizio Casu, presidente dell’Istar si è infine soffermato sul volume dedicato alla Madonna.

“Il libro è nato grazie al nostro rettore ed al sindaco e ad un nutrito gruppo d lavoro ed alla Fondazione, che ha creduto in questo progetto”, ricorda Maurizio Casu, “per far rivivere questo importate evento, i 70 anni dell’incoronamento. Da qui l’idea della pubblicazione. Mi piace che tutti gli autori, così come un ex voto, un proprio dono, offerto da tutti e da tutta la città. Ripercorre i momenti storici più importanti della festa del Rimedio. Il tutto corredato da una ricca documentazione fotografica”.