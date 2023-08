Madonna del Mare a Bosa, con la processione delle barche lungo il Temo

Domenica Ecco il programma delle celebrazioni

Una passata edizione della festa della Madonna del Mare a Bosa

Bosa

Ecco il programma delle celebrazioni

A Bosa si rinnova un appuntamento con la fede con i festeggiamenti in onore della Madonna del Mare, “Santa Maria Stella Maris”, e le tradizionali processioni delle barche lungo il Temo.

Domani – domenica 6 agosto – alle 9 sarà celebrata una prima messa nel sagrato di Bosa Marina. Poi, intorno alle 10,15, partirà la processione delle barche con il simulacro della Madonna fino alla città. Da qui si procederà in corteo per le vie del centro fino alla Concattedrale, dove verrà celebrata una nuova messa alle 12.

Alle 17,15 il simulacro farà il suo ritorno a Bosa Marina lungo il fiume e poi per le vie della borgata. Le celebrazioni si chiuderanno con una messa nel sagrato della chiesa.

Come da tradizione, le imbarcazioni saranno disposte nel seguente ordine: aprirà il corteo l’imbarcazione del Priore con il simulacro della Madonna, seguono le barche dei pescatori professionisti e a chiudere quelle dei diportisti. I partecipanti non potranno effettuare sorpassi o affiancare le barche che li precedono.

Le imbarcazioni del Circomare e della Croce Rossa Italiana garantiranno il supporto allo svolgimento della processione. Per ragioni di sicurezza, le barche potranno trasportare non più di un passeggero per ogni metro di lunghezza.

Sabato, 5 agosto 2023

