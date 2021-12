Oristano

Oggi il congresso della Fnp provinciale

Quattro anni da segretario provinciale ed uno da commissario. Serafino Madau, 75 anni, di Paulilatino, saluta i delegati al congresso e lascia la segreteria dei pensionati Fnp Cisl di Oristano.

Un addio con le lacrime agli occhi, quello di Madau: nella relazione di fine mandato ha ringraziato il direttivo, i cinquemila iscritti ed i 35 delegati del maggiore sindacato italiano, chiamati a eleggere oggi il nuovo segretario provinciale.

Nell’aprire la sua relazione il segretario uscente ha voluto ricordare tre componenti del Consiglio generale che sono scomparsi: Antioco Saba, Francesco Enna e Bernardo Casu.

Serafino Madau ha rivolto poi il pensiero alle vittime della violenza, in particolare alle donne. Ai piedi del tavolo della presidenza è stato collocato il simbolo della lotta contro la violenza di genere: una rosa e le scarpette rosse.

La situazione economica e sociale dell’Oristanese emerge in modo negativo nella relazione di Serafino Madau.



“La pandemia ha cambiato le nostre abitudini di vita”, ha detto il segretario uscente, “ha accentuato le diseguaglianze tra ricchi e poveri, ha colto di sorpresa un sistema sanitario carente che ha retto in malo modo all’uragano virale. Voglio ringraziare il personale sanitario, soprattutto al San Martino, per aver saputo garantire le emergenze di una sanità al collasso, in agonia a causa dei costanti e continui tagli finanziari”.

Serafino Madau ha sollecitato una legge sulla non autosufficienza e un adeguato servizio domiciliare.

“In Italia ci sono 4 milioni di persone non autosufficienti”, ha detto Madau, “oltre l’80% sono anziani over 65. Occorre implementare le risorse pubbliche per questo settore. Occorre poi una seria riforma del Fisco, con il ritocco delle aliquote. Le pensioni distribuite dall’Inps sono 66.489, su una popolazione di 154.974 abitanti, di cui 27.738 di vecchiaia e 6.049 di anzianità. Quelle di invalidità civile sono 13.247; 3.597 quelle sociali, 12.426 dei superstiti, 2989 quelle indennitarie e 443 quelle di guerra”.

Serafino Madau ha inoltre messo in evidenza i servizi che offre la Cisl nella provincia di Oristano, attraverso le proprie sezioni. Insieme al direttivo pensionati, è presente il Coordinamento donne, l’Anteas, l’Adiconsum, il patronato Inas e i Caf.