È molto probabile che si tratti, in tutti e tre i casi, di nordafricani morti nel tentativo di raggiungere, negli ultimi giorni, le coste sarde. Gli sbarchi di migranti, da subito dopo Ferragosto, si sono intensificati in tutta la zona del Sulcis Iglesiente.

I cadaveri di tre uomini, molto probabilmente migranti, sono stati recuperati dalla Guardia Costiera nelle ultime ore nel mare del sud Sardegna. Due corpi sono riaffiorati dalle acque nella zona di Chia, in mattinata: a notarli alcuni bagnanti che hanno subito fatto scattare l’allarme, chiamando le forze dell’ordine. Il terzo corpo, recuperato tre ore fa, è invece riemerso dal tratto di mare davanti a Teulada. Tutti i cadaveri sono stati portati al cimitero di Cagliari e, nelle prossime ore, saranno effettuate le autopsie. Bisogna stabilire da quanto tempo si trovassero in mare, soprattutto.

