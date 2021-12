“Ma quali tamponi a 13 euro a Cagliari, scorte finite: gli ultimi ce li hanno fatti pagare 10 euro l’uno”

Tamponi più cari a Cagliari, anche tredici euro per un test ‘self’ a casa o prima di entrare in ufficio? I farmacisti cagliaritani non ci stanno e replicano alle accuse lanciate, su Casteddu Online, da Giuliano Frau, presidente regionale dell’Adoc. Maria Pia Orrù, presidentessa di Federfarma Cagliari, è tra i titolari di farmacie che ha deciso, da subito, di fare i test a 15 euro per garantire il green pass a chiunque ne facesse richiesta: “Siamo sfiniti dal tanto lavoro, ogni giorno dobbiamo eseguire decine di test. Ma quali tamponi a 13 euro, le scorte sono purtroppo finite e gli ultimi arrivati ce li hanno fatti pagare dieci euro l’uno, è chiaro che avrei dovuto rivenderli a un prezzo superiore. Ma guai a definirci commercianti o speculatori”, tuona la Orrù. “Stiamo garantendo, con tanta fatica, un servizio per tutta la popolazione. In farmacia arrivano ogni giorno vaccinati e non vaccinati, e noi siamo sempre presenti nonostante tutti i rischi del caso”.Insomma, il messaggio è chiaro: “Siamo un servizio pubblico che, lavorando, deve anche mantenersi. E stiamo dimostrando ampiamente, in questo periodo, quanta abnegazione ci stiamo mettendo. E il costo di 15 euro per il tampone valido per il green pass l’ha deciso lo Stato, non noi”.