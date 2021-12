Lutto nella polizia di Cagliari. È morto a 49 anni l’agente Giancarlo De Angelis, in servizio alla squadra volante. Nato nel Lazio, viveva da tanti anni in Sardegna. Il suo cuore si è fermato qualche ora fa al Brotzu, dov’era ricoverato. Da tempo lottava contro un tumore. Lascia la moglie, di quattro anni più giovane, e due figli piccoli, di sei e nove anni. Grande il cordoglio tra i suoi tanti colleghi, De Angelis era anche molto attivo nel sociale. Sui social sono già tanti i messaggi di condoglianze degli amici e dei conoscenti del poliziotto e della moglie. Il Sap di Cagliari, su Facebook, ricorda Giancarlo De Angelis così: “Buon viaggio Giancarlo, accendi la bitonale per l’ultimo viaggio e proteggici tutti da lassù”. Il segretario del sindacato, Luca Agati, ha condiviso il post aggiungendo una frase che ben fa capire il dramma: “Non ci sono parole”.

