Lutto nella politica sarda per la morte di Felicetto Contu. Fu anche sindaco di Mogoro, il suo paese

Cagliari

Più volte assessore regionale, parlamentare ed europarlamentare. A lungo presidente della Coldiretti sarda

Lutto nel mondo della politica sarda per la morte di Felicetto Contu. Nato a Mogoro 95 anni fa, notaio di professione, per lungo tempo presidente regionale della Coldiretti, aveva guidato come sindaco il suo Comune. Poi nel 1961 il passaggio in Regione dove aveva occupato più volte l’incarico di assessore all’agricoltura, oltre a quello di presidente del Consiglio regionale. A lungo militante della vecchia Democrazia Cristiana, venne eletto deputato della repubblica nel 1979, confermato nel 1983 e nel 1987.

Durante l’esperienza parlamentare era stato pure sottosegretario al ministero del Tesoro (governo Goria, luglio 1987 – Febbraio 1989), e sottosegretario al ministero della Sanità (governo De Mita, febbraio 1988 – luglio 1989). Nel 1990 aveva lasciato il parlamento per dedicarsi al mandato di deputato europeo.

Era stato eletto deputato europeo alle elezioni del 1989 per la lista della DC. Fu anche vicepresidente della Delegazione per le relazioni con i paesi dell’Asia del Sud e l’Associazione per la cooperazione regionale dell’Asia del Sud (SAARC); membro della Commissione per la politica regionale e l’assetto territoriale e le relazioni con i poteri regionali e locali.

Nel 1996 era ritornato alla politica attiva dopo una breve assenza come candidato del P.P.I. alle elezioni politiche nel collegio uninominale della Camera n.14 di Quartu S.Elena, ma era stato battuto dal deputato uscente Cicu.

Nel 1999, il rientro in Consiglio regionale sotto le insegne del C.C.D. e l’elezione a presidente del gruppo consiliare U.D.C. Primo dei non eletti alle elezioni regionali del 2004 nel collegio di Cagliari, ricopiva la carica di presidente regionale dell’Unione dei Democratici di Centro. Nel 2009 era ritornato in Consiglio regionale per la XIV legislatura proprio sotto le insegne dell’Unione dei Democratici di Centro venendo chiamato a ricoprire la carica di presidente della VII commissione consiliare permanente, competente in materia di Sanità, Igiene Pubblica, Servizi Sanitari e Sociali.

In ultimo l’incarico di difensore civico regionale.

Lunedì, 10 luglio 2023