Lutto nella Marina militare di Cagliari, è venuto a mancare il capitano di vascello Emilio Mariconda, stimatissimo comandante che per tanti anni è stato il punto di riferimento dei servizi di commissariato della Marina a Cagliari. Aveva 58 anni. Il comandante Mariconda, figlio d’arte (il padre era un maresciallo della Marina) ha percorso la sua brillante carriera tra Maricommi Cagliari e a bordo delle navi di squadra, negli ultimi anni ha ricoperto importanti incarichi presso Maricagliari, poi all’improvviso, un male incurabile si è incuneato nella sua vita, sino a determinarne la fine in questo triste pomeriggio di gennaio. Ufficiale superiore stimato da tutti, indistintamente, colleghi, superiori e subalterni, il suo sorriso era la caratteristica principale del suo carattere, armonioso e sincero. Ha sempre affrontato i problemi con grande saggezza e lungimiranza diventando, appunto, un riferimento costante per la Marina militare in Sardegna.

Gli attestati di commozione e stima, si susseguono ininterrottamente da quando la notizia della sua scomparsa ha iniziato a circolare. Tutto il personale civile e militare della Marina in Sardegna, sia in servizio che in quiescenza, si stringe attorno ai famigliari, attestandone il dolore e il ricordo indelebile. Anche dal nostro giornale, un affettuoso e sentito pensiero di condoglianze ai famigliari. Ciao Emilio, buon vento.

L'articolo Lutto nella Marina militare di Cagliari, è morto a 58 anni il capitano di vascello Emilio Mariconda proviene da Casteddu On line.