Oristano

Il suo nome legato a quello dell’azienda di famiglia, la Caimar

Grave lutto nel mondo dell’imprenditoria oristanese. A soli 45 anni, si è spento Mattia Sanna, il cui nome è legato a quello della Caimar, primaria azienda che opera nel settore dei profilati di alluminio.

Insieme al fratello Jacopo, aveva affiancato il padre Beniamino, che aveva fondato l’azienda nel 1985, e negli anni scorsi si era impegnato in un importante piano di potenziamento e innovazione della società di famiglia che aveva seguito in prima persona.

Sanna ha lottato contro la malattia con la dignità e la generosità che – come in tanti ricordano – hanno caratterizzato tutta la sua vita.

La scorsa estate insieme al chitarrista Patrick Abbate e agli amici di una vita, aveva promosso una raccolta fondi in favore dell’ospedale oncologico di Cagliari, in occasione del “Patrick & Friends 2022”. E proprio gli amici di sempre, per dimostrargli vicinanza, avevano voluto anche loro rasare i capelli.

Toccante la testimonianza dello stesso Patrick Abbate, affidata oggi ai social: “Non volevo credere alle voci che dicevano che non c’era molto da fare ma tra il vedere il non vedere ho deciso di darti una scusa per distrarti un pochino amico mio. Una scusa in più per sorridere e per far sentire ancora una volta la tua bellissima voce al pubblico. È stato senza dubbio il concerto più difficile della mia vita. Essere sul palco con una certa consapevolezza, un certo dolore dentro che non potevo far vedere o esprimere. C’ero già passato con Willie ma con lui ero uno dei musicisti, non ero così al centro dell’attenzione come al P&F. Il mio pensiero va ai tuoi bambini, i tuoi genitori, tuo fratello e tutti i parenti e amici. Ti porterò sempre nel mio cuore Mattia, eri troppo giovane e avevi troppa voglia di vivere perché andasse così. Dicono “the show must go on” ma al momento non so minimamente come possa fare anche solo a pensare di organizzare un altro P&F… ti voglio bene e voglio ricordarti così, col sorriso di chi un po’ si dice “ma cosa mi sta facendo fare questo pazzo?!?!”.

La notizia della morte di Mattia Sanna in città ha destato grande commozione, in tanti stanno rivolgendo alla famiglia parole di affetto e affidando ai social i ricordi più belli condivisi con lui.

“La morte di Mattia Sanna è una grande perdita per l’imprenditoria locale”, commenta l’ex presidente del Consorzio industriale oristanese, Massimiliano Daga, che ricorda Sanna come “un giovane imprenditore, molto dinamico, che ha seguito le orme del padre Mimmo”.

Mattia Sanna lascia due bambini in tenera età.

I funerali di Mattia Sanna si svolgeranno sabato, alle 15.30, nella Chiesa di San Giuseppe Lavoratore.