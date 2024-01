Basket sardo in lutto per la scomparsa improvvisa di Giancarlo Salteri. Aveva 43 anni ed è stato a lungo tra i coach e dirigenti del settore giovanile della Dinamo Sassari. È morto in casa, ad Alghero. A lanciare l’allarme alcuni parenti, insospettiti dall’ inspiegabile lungo silenzio del loro caro, che non rispondeva più nemmeno al cellulare. I pompieri, una volta entrati nell’appartamento, l’hanno trovato senza vita. Il medico legale non avrebbe riscontrato segni di violenza sul cadavere, ma è stata comunque disposta l’autopsia.