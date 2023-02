Lutto dopo l’omicidio della giovane Chiara a Silì: ecco quali sono gli eventi collaterali alla Sartiglia annullati

Oristano

E’ operativa già dalla tarda serata di ieri la decisione comunicata dal sindaco di Oristano Massimiliano Sanna di annullare gli eventi collaterali alla Sartiglia, in segno di lutto per la morte della giovane Chiara Carta, la ragazza di 13 anni, uccisa a coltellate ieri pomeriggio dalla madre che ha poi tentato il suicidio.

Quali sono gli eventi che verranno annullati o rinviati? Tra questi ci sono i due dj set, previsti per questa sera e per martedì sera alle 18.30, in Piazza Roma.

Rinviata anche la rassegna Cantando a carnevale – Omaggio alla Sartiglia che avrebbe visto protagonisti i cori tradizionali sardi nell’iniziativa annunciata per domani lunedì 20 febbraio alle 20 al Teatro Garau e organizzata dal Coro Maurizio Carta: “La riproporremmo appena sarà possibile”, ha dichiarato Giulio Fara, il presidente del Coro Maurizio Carta. “E’ un momento di grande dolore per la nostra comunità che anche noi condividiamo”.

Parole in sintonia con quelle pronunciate ieri dal sindaco Massimiliano Sanna: “Riteniamo sia un primo doveroso segno di rispetto verso la giovane vittima di questa tragedia. In questi giorni, che dovrebbero essere di festa, invitiamo tutti a vivere con sobrietà, garbo e rispetto questo momento di dolore. Nei prossimi giorni comunicheremo altre eventuali iniziative che coinvolgeranno l’intera comunità oristanese”.