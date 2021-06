Lutto cittadino per il giovane morto d’incidente come il fratello tre anni fa

Domani i funerali a Fordongianus

Si svolgeranno domani pomeriggio a Fordongianus i funerali di Guglielmo Archelao Angius, 24 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto ieri lungo la Statale 388, nei pressi di Simaxis, quella strada che venti chilometri più avanti e tre anni or sono, vide morire anche suo fratello Tomaso: la sua moto si scontro con quella di un compaesano e per entrambi non ci fu nulla da fare. “Dichiareremo il lutto cittadino”, fa sapere il sindaco Serafino Pischedda. “Durante la cerimonia dunque chiederemo a tutte le attività commerciali del paese di abbassare le proprie serrande e saracinesche”.

Poche parole per una tragedia che ha colpito, per la seconda volta e a distanza di soli tre anni, non solo la famiglia del giovane ma anche un'intera comunità. "Possiamo solo dire", prosegue il sindaco Pischedda, "che siamo vicini a loro, in qualsiasi modo possibile". Sabato, 26 giugno 2021

