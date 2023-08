Lutto a Sant'Antioco per la morte del piccolo Giovanni Luigi Sciascia: annullato l'evento Sulkilandia

“Ci saranno momenti migliori: oggi, ne siamo certi, non è uno di quelli. Lasciamo spazio alla riflessione e alla vicinanza. Ciao, e riposa in pace, piccolo Giovanni Luigi” esprime l’amministrazione comunale. Una terribile notizia, una di quelle che mai si vorrebbe leggere ossia la morte improvvisa di un piccolo che, a soli 12 anni, si era appena affacciato alla vita. Un malore improvviso e fatale gli ha spezzato sogni e progetti, un dolore immenso per i suoi familiari e per tutta la comunità colpita profondamente dal lutto.

“Abbiamo appreso con immenso dolore della tragedia immane che ha colpito una famiglia di Sant’Antioco, dell’incommensurabile lutto per la perdita improvvisa del figlio di soli 12 anni.

Una notizia – si legge nella pagina istituzionale del Comune – che lascia attoniti, che toglie il fiato.

Ci sentiamo di stringerci con un abbraccio fortissimo, seppur ideale, attorno alla famiglia del piccolo Giovanni Luigi, ai suoi parenti, agli amici. E lo facciamo a nome dell’intera Comunità di Sant’Antioco, certi di rappresentare un sentimento comune.

Alla luce di quanto successo, l’Amministrazione Comunale, profondamente addolorata come tutti per l’accaduto, ha deciso di sospendere e di rimandare a data da destinarsi l’appuntamento odierno con Sulkilandia.

Ci saranno momenti migliori per eventi come Sulkilandia, consacrati al divertimento dei bimbi: oggi, ne siamo certi, non è uno di quelli. Lasciamo spazio alla riflessione e alla vicinanza.

Ciao, e riposa in pace, piccolo Giovanni Luigi”.