Lutto a Santa Giusta per la morte di Riccardo Marsella, il giovane amico di tutti

Lutto a Santa Giusta e Oristano per la morte di Riccardo Marsella, scomparso ieri sera all’Hospice a soli 30 anni, a causa di un brutto male.

Marsella, che in tanti chiamavano Richi, era un giovane dalle mille passioni e interessi. Molte persone lo ricordano dietro la cassa dell’attività di famiglia, il Gregory Shop, in particolare nel punto vendita di Santa Giusta, in località Zinnigas.

Grande appassionato di calcio e di Juventus, Riccardo Marsella per anni ha seguito la Tharros calcio come fotografo e collaborato come dirigente con la Polisportiva Virtus. Entrambe le società oggi lo ricordano con affetto, per la sua simpatia e per il suo altruismo.

La notizia della morte di Riccardo Marsella è arrivata nel paese di origine della mamma (nel quale la famiglia si era trasferita nel 1984, dopo un periodo in Campania, regione di origine del padre) alla vigilia della festa di Santa Severa. Nel 2004 era stato proprio Riccardo a presiedere il comitato che aveva organizzato le celebrazioni e nel paese ancora oggi si parla degli spettacolari fuochi d’artificio voluti dal giovane: li aveva fatti arrivare dalla Campania, erano stati un suo regalo alla comunità.

La notizia della morte di Riccardo Marsella ha destato grande commozione a Santa Giusta e in tutto il circondario. Sui social tanti giovani che lo hanno conosciuto affidano un pensiero ai post, per ricordare il ragazzo amico di tutti, andato via troppo presto.

A quei messaggi si unisce il nostro, per ricordare un ragazzo attento a ciò che lo circondava. La redazione di Linkoristano.it si stringe al dolore della famiglia. Ciao Riccardo!

I funerali di Riccardo Marsella si svolgeranno domani pomeriggio, alle 17, nella Basilica di Santa Giusta.

Riccardo Marsella il giorno del suo 29° compleanno

Giovedì, 21 settembre 2023

