Lutto a Oristano per la morte di Domenico Cabella: dalle gare in bici al negozio in città

Oristano

Domani i funerali ai Cappuccini

Oristano piange la scomparsa di Domenico Cabella, una vita in bicicletta. Tanti in città lo ricordano per il suo impegno nel negozio Cabella Ciclosport, punto vendita di bici e ciclofficina di via Busachi, aperto 47 anni fa, dove da tempo lavora il figlio Stefano.

Il funerale verrà celebrato domani, lunedì 16 ottobre, alle ore 16 nella chiesa dei Cappuccini.

Domenica, 15 ottobre 2023