Lutto a Oristano: è morto l’ex assessore Gianfranco Pinna, storico presidente della Libertas

Oristano

Cordoglio in città

Un grave lutto a Oristano per la morte di Gianfranco Pinna, più volte assessore comunale, per tanti anni militante della vecchia Democrazia Cristiana e per quasi trent’anni presidente della storica Libertas, la società di basket cittadina che aveva militato in serie B. Era stato anche dirigente dell’Oristanese calcio.

Ottant’anni, originario di Ghilarza, Pinna era convalescente dopo un infortunio. Ricoverato in un centro di riabilitazione, nel pomeriggio ha avvertito un improvviso malore ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Martino di Oristano, dove ha cessato di vivere in serata.

Gianfranco Pinna era molto noto anche per la sua attività professionale: era stato un valido tecnico e funzionario dell’Ufficio del registro di Oristano.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa in serata in città e ha destato un grande cordoglio.

Alle figlie Roberta e Lidia e ai familiari di Gianfranco Pinna le condoglianze della redazione di Linkoristano

Venerdì, 4 agosto 2023

