L’uso del web e dei social come professione, un progetto del Plus di Ales-Terralba

Potranno partecipare i ragazzi dai 13 ai 17 anni, attività ospitate da sei Comuni

È tutto dedicato ai ragazzi il nuovo progetto del Plus Ales-Terralba “Non solo web”, che permetterà ai giovani dai 13 ai 17 anni di approfondire l’uso consapevole del web e dei social attraverso la guida di educatori e il supporto di social media manager professionisti.

Riservato ai residenti nei trentadue comuni del Plus Ales -Terralba, il progetto gratuito sarà caratterizzato da laboratori sulla creazione e gestione di campagne social e web. Alle attività in sede si aggiungeranno inoltre quattro uscite presso strutture e aziende che si occupano di comunicazione web.

Saranno sei i comuni del distretto ad ospitare gli aspiranti professionisti del web: Mogoro, Terralba, Arborea, Laconi, Usellus e Ales.

La domande di iscrizione potranno essere presentate direttamente al proprio Comune entro il 31 marzo: i moduli sono disponibili nella pagina dedicata del sito del Plus di Ales-Terralba al seguente link . Per ulteriori informazioni contattare il servizio sociale del proprio Comune, l’ufficio Plus oppure gli operatori del progetto attraverso il numero dedicato 324.8667605.