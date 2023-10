L’Unione ciechi di Oristano apre le porte del primo ambulatorio di prevenzione in Sardegna

Oristano

Inaugurato sabato il “Centro visione solidale”, al servizio di tutti i cittadini

Taglio del nastro per l’ambulatorio di prevenzione della cecità, realizzato dalla sezione oristanese dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti nella sede di via Michele Pira 10.

L’Unione ciechi oristanese, guidata dal presidente Leonardo Nurra, è la prima in Sardegna a garantire questo importante servizio, con sofisticate strumentazioni per un consulto completo sulla vista.

Il servizio, rivolto a tutti i cittadini della provincia di Oristano, sarà operativo nella seconda metà di ottobre. Si potrà prenotare una visita contattando la sede oristanese dell’Unione ciechi ai numeri 0783.73842 oppure 335.1855665. Prossimamente sarà possibile anche effettuare le prenotazioni on-line.

Gli appuntamenti saranno garantiti sulla base della disponibilità accordata dai medici oculisti che hanno aderito all’iniziativa. Il direttivo della Unione ciechi di Oristano è al lavoro per cercare altri professionisti disposti a firmare la convenzione, in modo da ampliare l’offerta per i pazienti.

L’inaugurazione ufficiale del “Centro visione solidale” è avvenuta sabato pomeriggio, alla presenza del presidente nazionale dell’Unione italiana ciechi, Mario Barbuto, insieme alla vice presidente Linda Legname e al presidente regionale Pietro Maria Manca. A fare gli onori di casa il presidente oristanese Leonardo Nurra e la segretaria Monica Solinas.