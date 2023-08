Lungo la “Route SS126” fino a Terralba, che vuole diventare il paese dei Bikers

Terralba

Approvato un progetto di promozione turistica dedicato ai motociclisti

Un paese più accogliente per i motociclisti: parte il progetto “Terralba paese dei Bikers”, che inserirà il secondo centro più popoloso della provincia nel percorso della “Route SS126”, lungo la strada sud-occidentale sarda, proponendo nuovi itinerari turistici agli amanti delle due ruote.

L’iniziativa è stata approvata con una deliberazione della Giunta comunale il 4 agosto. “È un valido progetto proposto dal gruppo Terralba paese dei Bikers in collaborazione con aziende, istituzioni e operatori locali”, ha spiegato il sindaco Sandro Pili in una nota. “Si propone di strutturare un prodotto turistico attraverso l’identificazione di un percorso denominato appunto ‘Route SS126’, che ripercorre una delle più importanti vie di collegamento del sudovest della Sardegna, nonché la più antica. È la strada statale mineraria, perché attraversa, da sud a nord, un vasto territorio con numerose miniere carbonifere e metallifere”.

Percorrendo quella strada, i motociclisti avranno l’occasione di ammirare il patrimonio ambientale e storico di tanti comuni. “L’idea è di sviluppare itinerari che permettano al moto-turista di visitare non solo i preminenti siti culturali presenti lungo il percorso, ma – inserendo percorsi ad anello sulla viabilità interna – favorire la scoperta dell’entroterra sardo e supportare le economie dell’interno. Terralba può considerarsi meta ideale per una vacanza in moto grazie alla sua location strategica”, ha affermato Pili.

Arrivati a Terralba, i motociclisti troveranno dei cartelli informativi sulle vie di accesso al centro abitato, che forniranno preziose indicazioni. “Si tratta di un’occasione per apprezzare le nostre eccellenze, non solo territoriali, ma culturali e tradizionali, includendo dunque artigianato e commercio. A questo si aggiunge la promozione di una rete virtuosa di ospitalità locale e un impegno per un turismo sostenibile, promuovendo delle vacanze che limitino l’impatto sull’ambiente e il consumo di risorse”, ha concluso il sindaco. “L’adesione al progetto rientra nel programma politico della nostra Amministrazione, orientata a sostenere tutte quelle iniziative tese a promuovere e valorizzare il territorio e capaci di dare un impulso all’economia locale, nonché quelle dirette a costruire un’economia turistica sostenibile”.

Sabato, 19 agosto 2023