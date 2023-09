Lungo il Cammino di Bonaria le pietre di sosta per la tappa a Fordongianus

Fordonagianus

Sabato una cerimonia alla presenza dell’arcivescovo Roberto Carboni

È Fordongianus la nuova tappa del Cammino di Bonaria. Verrà annunciata ufficialmente sabato prossimo (16 settembre), alla presenza dell’arcivescovo di Oristano e vescovo di Ales – Terralba, Roberto Carboni.

L’appuntamento segue quello della posa della pietra di partenza a Olbia, davanti alla Basilica di San Simplicio e di quella di arrivo, davanti alla basilica di Bonaria a Cagliari. Posate anche le pietre di sosta intermedie davanti a chiese, luoghi e siti di Nuoro, Lula, Bitti, Berchiddeddu, Orotelli, Alà dei sardi e Sedilo.

“Fordongianus rappresenta il nodo strategico dell’intero Cammino di Bonaria”, spiegano dall’omonima associazione. “Durante il mese di agosto un gruppo di pellegrini guidato dal presidente dell’associazione, Antonello Menne, ha ripercorso tutto il cammino, verificando il tracciato che dovrebbe essere a disposizione dei pellegrini a partire dall’estate 2024”.

Il cammino complessivamente toccherà 14 località: Olbia, Berchiddeddu, Alà dei Sardi, Bitti, Lula, Nuoro, Orotelli, Sedilo, Fordongianus, Sini, Guasila, Ussana, Monserrato, e infine Cagliari, alla basilica di Bonaria. In totale 350 km.

Sabato a Fordongianus, di primo mattino, verranno benedette le pietre di sosta in via Ipsitan e in via Umberto I. Alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo ci sarà la celebrazione della messa presieduta da monsignor Roberto Carboni. A seguire la posa della pietra di sosta e gli interventi dello stesso arcivescovo, del parroco di Fordonagianus don Omar Orrù, del sindaco Serafino Pischedda, di Paola Puddu del Cammino di Bonaria e di Antonello Menne presidente dell’omonima associazione.