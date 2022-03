Oristano

C’è chi ha dovuto contingentare gli ingressi. Invito alla calma

Lunghe file in alcuni supermercati della provincia di Oristano, questa sera, tanto che qualche punto vendita ha deciso in serata di contingentare gli ingressi, per evitare il sovraffollamento. È l’effetto del paventato rischio di blocco del settore dell’autotrasporto in Sardegna.

L’allarme è scattato in seguito alla diffusione di alcuni messaggi vocali che che già da questa mattina hanno cominciato a circolare nelle chat sui telefonini, dando conto appunto di un possibile blocco totale degli autotrasportatori a partire da lunedì.

“Da lunedì la maggior parte dei camionisti, già più di 300, hanno aderito allo sciopero e si fermano”, annuncia il messaggio. “Se potete, fate scorta di acqua, grissini e cracker e roba in scatola”.

“Faremo un carico in negozio e in magazzino”, avverte un altro messaggio, “metteremo i limiti alla roba che si potrà comprare. Quindi vi consiglio di farvi scorte perché sarà un problema: con 10 -15 giorni di fermo dei camion i negozi saranno vuoti”.

Allarmismo? L’annuncio di un’assemblea degli autotrasportatori convocata proprio stasera a Tramatza sicuramente ha aumentato le paure. L’ipotesi in discussione è, appunto, quella di sospendere le consegne da e per la Sardegna, con le inevitabili conseguenze per merci e materiali. Gli autotrasportatori lamentano costi del carburante ormai alle stelle.

E così anche tanti oristanesi hanno preso d’assalto gli scaffali di alcuni supermercati, riempiendo il carrello, in particolare di prodotti a lunga conservazione, come farina, olio, legumi in latta e acqua. Qualche supermercato ha disposto limiti alle vendita di determinati beni, in particolare dell’olio di semi (che arriva dai paesi dell’Est interessati alla guerra). E in serata, appunto, c’è chi ha dovuto anche contingentare gli accessi.

Gli operatori della grande distribuzione invitano alla calma: ci sono scorte e verranno attivati gli strumenti utili per garantire un corretto approvvigionamento dei beni di prima necessità. Non è necessario correre tutti col carrello in mano.