Lunga coda al parcheggio della stazione Matteotti, la fila invade via Sassari: “Cagliari non è una città turistica”

Centinaia di persone in coda di sabato notte in piazza Matteotti. Tra caldo e pericoli. Perché la fila delle persone in attesa di prelevare l’auto dal parcheggio della stazione ferroviaria, forse il parcheggio a pagamento più utilizzato del centro città, quello più vicino alla movida cittadina, ha invaso anche la carreggiata di via Sassari. Tanti i disagi e le polemiche.

“Oggi è molto facile scaricare un’app per poter pagare tramite il telefonino”, sottolinea Roberto Bolognese, presidente regionale di Confesercenti che ha posto l’indice sui disagi e sulle condizioni di uno dei parcheggi più importanti e utilizzati del centro città, “dobbiamo abituarci al cambiamento in senso turistico. Dobbiamo adeguare i servizi di Cagliari per trasformarla in una vera città turistica. I servizi devono essere misurati e le criticità vanno risolte”.