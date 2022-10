Laconi

Oggi un incontro tra i vertici Asl e gli amministratori del territorio, dopo la dura contestazione del sindaco Argiolas

Già dalla giornata di lunedì dovrebbe riaprire la sala d’attesa della Casa della Salute di Laconi e prossimamente sarà anche predisposto il centro prelievi, al quale poter ricorrere in un giorno stabilito della settimana. Sono le rassicurazioni arrivate oggi al sindaco del paese, Salvatore Argiolas dal manager della Asl 5 Angelo Serusi durante una visita alla struttura.

L’incontro tra i vertici della Asl e il primo cittadino di Laconi è avvenuto in seguito a una dura contestazione del sindaco Argiolas, che nelle scorse settimane si era detto pronto a rivolgersi alla Procura della Repubblica per veder riconosciuto il diritto alla salute dei propri concittadini.

Alla visita alla struttura erano presenti insieme al direttore della Asl 5 Serusi e al sindaco di Laconi Argiolas, il coordinatore dell’ufficio per l’integrazione ospedale-territorio Alessandro Baccoli, il direttore del distretto socio-sanitario di Ales-Terralba Andrea Paolo Floris, il responsabile dell’area tecnica Daniele Saba e la direttrice del Servizio delle professioni sanitarie Barbara Collu, oltre al presidente del comitato di distretto socio-sanitario, primo cittadino di Ales, Francesco Mereu.

“L’obiettivo è quello di creare un presidio stabile, che passerà per la valorizzazione della figura degli infermieri, che lavoreranno in sinergia con gli specialisti e con l’assistenza domiciliare integrata per portare i servizi non solo all’interno di questa struttura sanitaria, ma a casa del paziente”, ha annunciato il direttore Serusi. “Naturalmente la riorganizzazione andrà studiata in funzione delle necessità dettate dal quadro epidemiologico e demografico del territorio, ma stiamo già lavorando, con il Servizio delle professioni sanitarie, al progetto che avrà come punto d’arrivo l’infermiere di comunità”.

“Quella dell’infermiere di comunità è una figura in grado di sostenere, assistere e accompagnare il paziente, in particolare quello con patologie croniche o disabilità, e chi se ne prende cura direttamente sul territorio e all’interno dell’ambiente familiare, così da evitare ricoveri impropri: si tratta di un progetto in cui crediamo e in cui possiamo realmente mettere in gioco le nostre competenze e professionalità”, ha specificato la dottoressa Collu.

A questo progetto si affiancherà la ricerca di specialisti ambulatoriali da destinare alla struttura territoriale di Laconi: “Prossimamente si procederà alla pubblicazione delle ore di specialistica ambulatoriale” ha chiarito il dottor Baccoli. “Ricercheremo dei medici nelle branche più richieste della popolazione anziana, come cardiologia, neurologia e diabetologia. Sappiamo bene che non è semplice, in questo periodo, incontrare la disponibilità di specialisti, ma non lasceremo nulla di intentato”.

“L’incontro è andato bene”, ha commentato il sindaco Salvatore Argiolas, “ora bisogna vedere se alle parole seguiranno i fatti. Ci è stato garantito che la Casa della Salute sarà riaperta secondo gli obiettivi che ci eravamo dati nel 2015, quando era stata aperta in pompa magna”.

“Laconi è in provincia di Oristano, ma in una posizione marginale”, ha detto ancora il sindaco. “Sarebbe un investimento importante non solo per il nostro paese, ma per l’intero territorio che permetterebbe a molti utenti di rivolgersi alla nostra struttura, invece che dover andare fino a Oristano e Ales. La struttura è un gioiello, aspetta solo loro”.

Soddisfazione per gli esiti del sopralluogo e per gli impegni presi dalla direzione Asl è stata espressa anche dal presidente del comitato di distretto Mereu, che ha sottolineato l’impegno già dimostrato dalla direzione Asl 5 sulla vicenda dell’assistenza primaria nel terralbese e sul poliambulatorio di Ales, dove sono stati di recente avviati i lavori di ristrutturazione.

Giovedì, 20 ottobre 2022