Lunedì la protesta con i camion al porto di Oristano, prima dell’incontro con il Governo

Oristano Dopo l’assemblea a Tramatza, gli autotrasportatori sardi attendono risposte dalla Regione I rappresentanti di Unatras, l’Unione delle Associazioni nazionali più rappresentative dell’autotrasporto, martedì 15 marzo a Palazzo Chigi incontreranno una delegazione del Governo e la viceministra Teresa Bellanova, per discutere la vertenza di settore. Intanto però gli autotrasportatori mobilitati nella protesta per il ‘caro gasolio’ hanno indetto uno sciopero per lunedì 14 marzo, ricorda l’AGI. In programma blocchi stradali, soprattutto nei porti, in tutta l’isola. Fanno parte di Unatras la Confartigianato Trasporti e le altre sette associazioni del trasporto merci: Fai Conftrasporto, Fiap, Fita Cna, Sna Casartigiani, Unitai, Lega delle Cooperative e Confcooperative. La mobilitazione degli autotrasportatori che protestano per il costo dei carburanti coinvolgerà anche il porto e la zona industriale di Oristano. Sarà una protesta pacifica – senza alcun blocco, dicono gli organizzatori – quella programmata per lunedì alle prime luci dell’alba. Prevista la partecipazione di almeno un centinaio di autotrasportatori. “Così non si può lavorare, non è possibile andare avanti”, commenta Massimiliano Serra, uno degli organizzatori dell’assemblea di qualche giorno fa a Tramatza. “Andremo avanti ad oltranza, sino a quando non avremo una risposta concreta anche dalla Regione”.

Il porto nella zona industriale di Oristano - Santa Giusta

“Il messaggio deve arrivare a tutti”, dice ancora Serra. “Non vogliamo la paralisi dell’Isola ma dobbiamo assolutamente attirare l’attenzione su una situazione insostenibile. Oltre al prezzo del carburante va messo in conto anche l’aumento dei costi per i trasporti marittimi, per la manutenzione dei mezzi e la sostituzione degli pneumatici”. Venerdì 11 marzo 2022

Fonte: Link Oristano