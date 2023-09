Lunamatrona, lo stunt Emanuel Angius sbaglia una manovra e precipita con la moto (VIDEO)

Fiato sospeso lo scorso weekend durante la nuova edizione di Motomelone, a Lunamatrona. Lo stunt sardo Emanuel Angius, nell’effettuare una delle sue tante evoluzioni, ha sbagliato una manovra con la sua moto ed è precipitato, andando a impattare contro un maxi materasso che era anche la rampa della discesa. Abituato a piroette in aria con la sua moto, ma anche a possibili errori, Angius è finito poi per terra, restando immobile per qualche secondo. Tra il pubblico c’è chi ha temuto il peggio, ma poi c’è stato il lieto fine: lo stunt si è rialzato e si è allontanato dall’area delle evoluzioni sulle sue gambe, aiutato comunque dagli organizzatori dell’evento e dai volontari delle associazioni del 118. Il filmato con l’errore è diventato in poche ore virale sui social e lo stesso Emanuel Angius lo ha pubblicato.

“Ogni tanto ci provo a volare senza ali, ma mangio troppo e nn ci riesco! Comunque sono una gran figata questi atterraggi ad aria, si esce sempre illesi da stupidi incidenti come il mio”, commenta il giovane e già tanto apprezzato stunt sardo.